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Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'de misafirlerimiz güven içinde yaşamaktadır

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 14:12 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Türkiye'nin her şehrinde vatandaşlarımız ve ev sahipliği yaptığımız misafirlerimiz huzur ve güven içerisinde yaşamaktadır" açıklaması yaptı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Türkiye'nin her şehrinde vatandaşlarımız ve ev sahipliği yaptığımız misafirlerimiz huzur ve güven içerisinde yaşamaktadır" açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik yayımladığı son seyahat uyarısı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat uyarısında genel olarak Türkiye'nin güvenlik koşullarının güçlü olmasına bağlı olumlu değerlendirmelerde bulunulmakla birlikte, Doğu ve Güneydoğu'daki şehirlere yönelik tespit ve değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Türkiye'nin terörle mücadelesini anlamaktan uzak olan bu yaklaşımlar, hükümetimizin bu yöndeki kararlılığını sekteye uğratamayacaktır. Bir seyahat uyarısının maksat ve mahiyetini aşan ifadeler içeren bu açıklamanın iyi niyetle kaleme alındığını söylemek mümkün değildir. Söz konusu açıklamada, ülkemizdeki güvenlik ortamını doğru şekilde yansıtmayan iddialar tekrarlanmakta, bir tehdit ve güvenlik açığı olduğu yönünde asılsız unsurlara yer verilmektedir. Türkiye’nin her şehrinde vatandaşlarımız ve ev sahipliği yaptığımız misafirlerimiz huzur ve güven içerisinde yaşamaktadır. Öte yandan, seçilmiş olmak terörü ve terör örgütlerini destekleme özgürlüğüne sahip olmak demek değildir. Ülkemiz terörle etkin şekilde mücadele etmeye kararlıdır. Terörü destekleyenlere karşı hukuki ve meşru zeminde aldığımız tedbirler de ülkemizin bu tehditle kararlı mücadelesinin tezahürüdür. ABD makamlarını ideolojik yaklaşımdan vazgeçerek ülkemizin gerçeklerini referans almaya, aklıselim ve mantıktan uzak bu değerlendirmeyi düzeltmeye davet ediyoruz."

ANKARA, (DHA)

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