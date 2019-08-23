Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşlarının sayısı arttı

Hakkında Türkiye'den çıkış yasağı bulunan 38 Alman vatandaşı da ülkeyi terk edemiyor.Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın, Sol Parti milletvekilleri Sevim Dağdelen ve Gökay Akbulut'un soru önergesine verdiği yanıta göre, Türkiye'de cezaevlerinde bulunan Alman vatandaşlarının sayısında artış kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Andreas Michaelis’in verdiği yanıta göre, son altı ay içinde Türkiye’de tutuklu Almanların sayısı 47'den 62'ye yükseldi. Yanıtta ayrıca, 38 Alman vatandaşına da Türkiye'den çıkış yasağı getirildiği belirtildi.

Bu Alman vatandaşlarından kaçının siyasi gerekçelerle cezaevinde tutulduğu ya da ülkeden çıkışına izin verilmediği ise bilinmiyor. Geçen yıldan beri bu konuda istatistik tutulmadığı bilgisini veren Dışişleri Bakanlığı, Şubat ayında yaptığı açıklamada buna gerekçe olarak kovuşturmaların siyasi olup olmadıklarının kesin olarak tespit edilememesini göstermişti.

Soru önergesine verilen yanıta göre, Türkiye'ye giriş yapmalarına izin verilmeyen Almanların sayılarında ise düşüş oldu. 2017 yılında Türkiye'ye girmesine izin verilmeyen Alman vatandaşlarının sayısı 95 iken, geçen yıl bu rakamın 80'e düştüğü, bu yıl içinde ise dokuz Alman'ın Türkiye sınırından geri çevrildiği belirtildi. Ancak bu rakamların kesin olmadığı, sınırdan geri çevrilme vakalarının tamamının Alman hükümet yetkililerine bildirilmediği vurgulandı.