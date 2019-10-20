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Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Af Örgütünün iddialarını reddediyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası Af Örgütü’nün Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin raporundaki mesnetsiz iddiaları bütünüyle reddediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası Af Örgütü’nün Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin raporundaki mesnetsiz iddiaları bütünüyle reddediyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama, Uluslararası Af Örgütü’nün Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin raporunki iddialara tepki gösterildi. Açıklamada, "Uluslararası Af Örgütü’nün Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin raporundaki mesnetsiz iddiaları bütünüyle reddediyoruz. Söz konusu asılsız iddiaları, Suriye’den kaynaklanan ve ulusal güvenliğimize kasteden terör tehdidine karşı mücadelemize karşı başlatılan karalama kampanyasının parçası olarak değerlendiriyoruz. Barış Pınarı Harekatı, hem Türkiye'nin ulusal güvenliğini hem de izlediği ayrılıkçı gündemle Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden terör örgütü PYD/YPG'ye karşı yürütülen bir terörle mücadele operasyonudur."

'SİVİLLERİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİH HER TÜRLÜ TEDBİR UYGULANIYOR'

Açıklamada, harekâtın planlama ve icrasında sadece PYD/YPG unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için gereken her türlü tedbir uygulanmaktadır. Harekata destek veren Suriye Milli Ordusu'nun, kendi unsurlarının neden olduğu iddia edilen sivil zayiat vakalarını incelemek üzere bir soruşturma komisyonu kurduğunu bu vesileyle hatırlatmakta fayda görüyoruz. PYD/YPG'nin AB ve NATO tarafından da terör örgütü kabul edilen PKK'yla bağı ve işlediği suç ile ihlaller defaatle belgelenmiştir. Uluslararası Af Örgütü'nü, kendisi de dahil olmak üzere bağımsız uluslararası kuruluşlarca yapılan bu çalışmaları yeniden incelemeye davet ediyoruz."

ANKARA, (DHA)-

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