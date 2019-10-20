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Dışişleri Bakanlığı: "Uluslararası Af Örgütünün mesnetsiz iddialarını reddediyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2019 11:02 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütünün Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin raporundaki mesnetsiz iddiaları bütünüyle reddettiklerini bildirdi.Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Af Örgütünün Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin raporundaki mesnetsiz iddiaların bütünüyle reddedildiği belirtilerek, söz konusu asılsız iddiaların, Suriye’den kaynaklanan ve ulusal güvenliğe kasteden terör tehdidine yönelik Türkiye’nin mücadelesine karşı başlatılan karalama kampanyasının parçası olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütünün Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin raporundaki mesnetsiz iddiaları bütünüyle reddettiklerini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Af Örgütünün Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin raporundaki mesnetsiz iddiaların bütünüyle reddedildiği belirtilerek, söz konusu asılsız iddiaların, Suriye’den kaynaklanan ve ulusal güvenliğe kasteden terör tehdidine yönelik Türkiye’nin mücadelesine karşı başlatılan karalama kampanyasının parçası olarak değerlendirildiği ifade edildi. Barış Pınarı Harekatı’nın hem Türkiye’nin ulusal güvenliğini, hem de izlediği ayrılıkçı gündemle Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden terör örgütü PYD/YPG’ye karşı yürütülen bir terörle mücadele operasyonu olduğuna dikkat çekilerek, "Harekatın planlama ve icrasında sadece PYD/YPG unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için gereken her türlü tedbir uygulanmaktadır. Harekata destek veren Suriye Milli Ordusunun, kendi unsurlarının neden olduğu iddia edilen sivil zayiat vakalarını incelemek üzere bir Soruşturma Komisyonu kurduğunu bu vesileyle hatırlatmakta fayda görüyoruz" denildi.
Açıklamada, "PYD/YPG’nin AB ve NATO tarafından da terör örgütü kabul edilen PKK’yla bağı ve işlediği suç ile ihlaller defaatle belgelenmiştir. Uluslararası Af Örgütünü, kendisi de dahil olmak üzere bağımsız uluslararası kuruluşlarca yapılan bu çalışmaları yeniden incelemeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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