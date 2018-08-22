Dışişleri Bakanlığı: Venezuela'da meydana gelen depremi üzüntüyle öğrendik

ANKARA,(DHA)-DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Venezuela'da meydana gelen ve aynı zamanda Trinidad ve Tobago'da da hissedilen güçlü depremi üzüntüyle öğrendik" denildi.
Latin Amerika ülkesi Venezuela'da meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Venezuela’da meydana gelen ve aynı zamanda Trinidad ve Tobago'da da hissedilen güçlü depremi üzüntüyle öğrendik. Depremde şimdiye kadar can kaybı veya yaralı olmaması tesellimizdir. Türkiye, depremden etkilenen ülkelerle dayanışma içinde olup, ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır."
ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!
Amerikan basını, Trump'ın eski avukatının itirafını yorumladı: Trump'ın başkanlığının en korkunç günü
Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'
Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü
Adana'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta, annesi ise mezarlıkta bulundu!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı
'Abdullah Gül haindir' tartışmasına Saadet Partisi de katıldı!
Anaokulu öğretmenini 'çok çekicisin' deyip işten attılar!
AK Partili Mehmet Özhaseki: Bazılarını partiden attık!
Bu aracın fiyatları bir anda fırladı! Görenler gözlerine inanamadı