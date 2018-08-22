HABER

Dışişleri Bakanlığı: Venezuela'da meydana gelen depremi üzüntüyle öğrendik

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 11:43 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Venezuela'da  meydana gelen ve aynı zamanda Trinidad ve Tobago'da da hissedilen güçlü depremi üzüntüyle öğrendik" denildi.

ANKARA,(DHA)-DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Venezuela'da meydana gelen ve aynı zamanda Trinidad ve Tobago'da da hissedilen güçlü depremi üzüntüyle öğrendik" denildi.
Latin Amerika ülkesi Venezuela'da meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Venezuela’da meydana gelen ve aynı zamanda Trinidad ve Tobago'da da hissedilen güçlü depremi üzüntüyle öğrendik. Depremde şimdiye kadar can kaybı veya yaralı olmaması tesellimizdir. Türkiye, depremden etkilenen ülkelerle dayanışma içinde olup, ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır."

PARTNERAteşli avukat eski sevgilisine kızdı, pilot oldu Ateşli avukat eski sevgilisine kızdı, pilot oldu
İznik'te tarihe saygısızlıkİznik'te tarihe saygısızlık
Van'dan İzmir'e 'iyilik' için koşacakVan'dan İzmir'e 'iyilik' için koşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Türkiye ile Rusya anlaştı! NATO ve ABD ile gerilim arttı

Türkiye ile Rusya anlaştı! NATO ve ABD ile gerilim arttı

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

Diğer Haberler
Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum

Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum

Hamile kadına eşinden feci dayak!

Hamile kadına eşinden feci dayak!

AK Parti'den Yunanistan'ın skandal kararına tepki!

AK Parti'den Yunanistan'ın skandal kararına tepki!

Tuvalet görevlisi üstüne çamaşır suyu döktü!

Tuvalet görevlisi üstüne çamaşır suyu döktü!

Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 56 kişi öldü!

Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 56 kişi öldü!

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.