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  4. Dışişleri Bakanlığı Yemen’deki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı Yemen’deki saldırıyı kınadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.01.2020 13:49 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Yemen’de Husiler tarafından askeri bir kampa düzenlenen ve 70 kişinin ölmesi, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan saldırıyı kınadı.Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yemen’de Husiler tarafından meşru hükümete ait askeri bir kampa düzenlenen ve 70 kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda insanın yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı, Yemen’de Husiler tarafından askeri bir kampa düzenlenen ve 70 kişinin ölmesi, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan saldırıyı kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yemen’de Husiler tarafından meşru hükümete ait askeri bir kampa düzenlenen ve 70 kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda insanın yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz. Tüm tarafların insani krize son verilmesine odaklanması gerektiği Yemen’de gerilimi tırmandıracak ve çatışma ortamını daha da alevlendirecek eylemlerden kaçınılması ve BM öncülüğünde sürdürülen siyasi çözüm çabalarına tam destek verilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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