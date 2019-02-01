DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: YENİ HÜKÜMETİN DOST VE KARDEŞ LÜBNAN HALKINA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ

ANKARA (DHA) Lübnan’da, Başbakan Saad Hariri tarafından kurulan yeni Lübnan Hükümeti, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Lübnan’da 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılan seçimleri takiben, Başbakan Saad Hariri’nin Lübnan’daki tüm siyasi partilerle gerçekleştirdiği istişareler sonucunda yeni Lübnan Hükümeti’nin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yeni hükümetin dost ve kardeş Lübnan halkına hayırlı olmasını diliyoruz. Bu gelişme, Lübnan’ın toplumsal barış, huzur ve istikrarına şüphesiz katkı sağlayacaktır. Lübnan siyasetinin geleneksel uzlaşı ve kapsayıcılık anlayışının, yeni Hükümet döneminde de sürdürülmesi samimi temennimizdir. Lübnan'ın egemenlik ve bağımsızlığı ile güvenlik ve istikrarına bugüne kadar büyük önem atfeden Türkiye, dost ve kardeş Lübnan halkını ve Hükümetini desteklemeyi sürdürecektir."

