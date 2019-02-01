Dışişleri Bakanlığı: Yeni hükümetin dost ve kardeş Lübnan halkına hayırlı olmasını diliyoruz

ANKARA (DHA) Lübnan’da, Başbakan Saad Hariri tarafından kurulan yeni Lübnan Hükümeti, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Lübnan’da 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılan seçimleri takiben, Başbakan Saad Hariri’nin Lübnan’daki tüm siyasi partilerle gerçekleştirdiği istişareler sonucunda yeni Lübnan Hükümeti’nin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yeni hükümetin dost ve kardeş Lübnan halkına hayırlı olmasını diliyoruz. Bu gelişme, Lübnan’ın toplumsal barış, huzur ve istikrarına şüphesiz katkı sağlayacaktır. Lübnan siyasetinin geleneksel uzlaşı ve kapsayıcılık anlayışının, yeni Hükümet döneminde de sürdürülmesi samimi temennimizdir. Lübnan'ın egemenlik ve bağımsızlığı ile güvenlik ve istikrarına bugüne kadar büyük önem atfeden Türkiye, dost ve kardeş Lübnan halkını ve Hükümetini desteklemeyi sürdürecektir."
İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak
Okul bahçesinde pompalı dehşeti! Kendisini taciz eden eniştesini...
ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi
YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak
Günün en acı fotoğrafı
Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz
Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi
ÖSYM Başkanı'ndan çok önemli açıklama: Yeniden düzenlendi
Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum