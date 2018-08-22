HABER

Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan Danıştay'ı skandal bir karara imza atmıştır

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 13:37 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan Danıştay'ı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin faillerinden Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanınmasına Yunanistan Hükümetinin itirazını reddederek skandal bir karara daha imza atmıştır" dedi.

Kaan ULU/ANKARA,(DHA)-DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan Danıştay'ı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin faillerinden Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanınmasına Yunanistan Hükümetinin itirazını reddederek skandal bir karara daha imza atmıştır" dedi.

Yunanistan'da Danıştay'ın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilere iltica hakkı vermesine Türkiye'den tepkiler sürüyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan Danıştay'ının skandal bir karara imza attığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan Danıştayı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin faillerinden Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanınmasına Yunanistan Hükümetinin itirazını reddederek skandal bir karara daha imza atmıştır.

Yunanistan Danıştayının bu kararı Yunanistan’ın terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu gibi, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesinin de ihlali niteliğindedir.

Yunanistan, darbeci hainlerin iadesini defalarca reddederek Türk milletinin vicdanını yaralayan bu tür kararlara zemin hazırlamıştır. Yunan makamları, uluslararası yükümlülüklerini dahi çiğneyecek kadar hukuk anlayışından yoksun yargı mekanizmalarına sığınarak darbeciler için ülkelerinin güvenli liman olmasına daha fazla müsaade etmemelidir."

PARTNERKim Kardashian'a benzemek isteyen trans gencin son hali inanılmaz!Kim Kardashian'a benzemek isteyen trans gencin son hali inanılmaz!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki!Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki!
Türk balıkçılardan kriz yaratacak Yunan askeri iddiası!Türk balıkçılardan kriz yaratacak Yunan askeri iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Diğer Haberler
Güngör Uras'a veda

Güngör Uras'a veda

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki!

Türk balıkçılardan kriz yaratacak Yunan askeri iddiası!

Türk balıkçılardan kriz yaratacak Yunan askeri iddiası!

Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum

Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum

Hamile kadına eşinden feci dayak!

Hamile kadına eşinden feci dayak!

AK Parti'den Yunanistan'ın skandal kararına tepki!

AK Parti'den Yunanistan'ın skandal kararına tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.