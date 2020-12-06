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Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan gerginliği artırıcı askeri faaliyetlerine devam ediyor

06.12.2020 19:41 | Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan gerginliği artırıcı askeri faaliyetlerine devam ediyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan basınında Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesinde Ege ve Akdeniz’deki askeri faaliyetlerini artırdığına dair çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan basınında Türkiye’nin AB Zirvesi öncesinde Ege ve Akdeniz’deki askeri faaliyetlerini artırdığına dair çıkan haberler hakkındaki soruyu cevapladı.

"YUNANİSTAN GERGİNLİĞİ ARTIRICI ASKERİ FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR"

Bu konuda çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu belirten Aksoy, şöyle devam etti:
"Aksine Yunanistan, 20 Ekim tarihinden itibaren yayımladığı '11 NAVTEX' ve '12 NOTAM' ile Ege ve Doğu Akdeniz’de 24 askeri faaliyet yapacağını duyurarak bölgede kışkırtıcı ve gerginliği artırıcı askeri faaliyetlerine devam etmektedir. Yunanistan askeri konularda da diyalog kanallarını kapalı tutmakta, NATO Genel Sekreteri’nin ayrıştırma inisiyatifinin ilerletilmesini önlemektedir."

İŞ BİRLİĞİ VE DİYALOG ÇAĞRISI

Nitekim Yunanistan'ın 9 Ekim'den bu yana NATO askeri makamlarınca tertiplenmesi planlanan toplantılara da katılmadığına dikkati çeken Aksoy, "Yunanistan Türkiye ile ikili meselelerini başkalarından medet umarak değil, ancak Türkiye ile masaya oturarak, iş birliği ve diyalog ile çözebilir." ifadesini kullandı.

(AA)

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