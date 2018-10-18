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Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan’a (Akdeniz'de) bölgede bir tırmanmaya neden olacak davranışlardan uzak durmasını salık veriyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 16:41 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan’a (Akdeniz'de) bölgede bir tırmanmaya neden olacak davranışlardan uzak durmasını salık veriyoruz"


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