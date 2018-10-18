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Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'a bölgede tırmanmaya neden olacak davranışlardan uzak durmasını salık veriyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 16:36 | Son Güncelleme

  Dışişleri Bakanlığı tarafından "Barbaros Hayreddin Paşa" Gemisinin Akdeniz’deki sismik araştırma faaliyetine ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "R/V "Barbaros Hayreddin Paşa" gemisi tarafından Akdeniz’deki kıta sahanlığımızda bu sabah (18 Ekim) itibariyle yeni bir sismik araştırma faaliyetine başlanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı tarafından "Barbaros Hayreddin Paşa" Gemisinin Akdeniz’deki sismik araştırma faaliyetine ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "R/V "Barbaros Hayreddin Paşa" gemisi tarafından Akdeniz’deki kıta sahanlığımızda bu sabah (18 Ekim) itibariyle yeni bir sismik araştırma faaliyetine başlanmıştır. Yunan Dışişleri Bakanlığı tarafından bu hususta dün yapılan basın açıklaması uluslararası hukuk bakımından tamamen temelsizdir. Yunanistan’ın gerçekçi olmayan iddialarında ısrar etmesi¸ ikili ilişkilere ve bölge istikrarına zarar vermekten başka bir sonuç doğurmayacaktır. Türkiye kıta sahanlığında uluslararası hukuktan kaynaklanan egemen hak ve yetkilerini kullanmaya devam edecektir. Bu vesileyle Yunanistan’a bölgede bir tırmanmaya neden olacak davranışlardan uzak durmasını salık veriyoruz."

ANKARA (DHA)

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