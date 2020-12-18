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Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Rodos Başkonsolosluğu çalışanını tutuklamasını kınadı

18.12.2020 16:10 | Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Rodos Başkonsolosluğu çalışanını tutuklamasını kınadı

Yunanistan, Türkiye'nin Rodos Başkonsolosluğu'nda görevli Sözleşmeli Sekreter Sebahattin Bayram'ı, gemi fotoğrafları çektiği gerekçesiyle casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutukladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Bayram'ın tutuklanmasını kınadığını açıkladı.

Yunanistan, Türkiye'nin Rodos Başkonsolosluğu'nda görevli Sözleşmeli Sekreter Sebahattin Bayram'ı, gemi fotoğrafları çektiği gerekçesiyle casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutukladı.

Bir hafta önce sorgulanan Bayram'ın yanı sıra Cuma günü bir Yunan vatandaşı da gözaltına alındı.

Dışişleri Bakanlığı, Bayram'ın tutuklanmasını kınadığını açıkladı:

"Yunan vatandaşı personelimizin tutuklanmasına giden süreçte Yunanistan tarafından, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan özgürlük ve güvenlik hakkı ile özel ve aile hayatına saygı hakkı ihlal edilmiştir.

"Yunan medyası tarafından olaya ilişkin yapılan ve suçsuzluk karinesi ihlal edilerek adı geçen personelimiz ve ailesi ile Yunanistan'daki temsilciliklerimizi ve çalışanlarını hedef haline getiren yayınlar da kaygıyla karşılanmaktadır."

'Ege'de Yunan donanmasına ait güçlerin fotoğraflarını çekmekle suçlandılar'

Reuters'a konuşan bir Yunan yetkili, alıkonulan ikinci kişinin Rodos-Meis hattında görev yapan bir gemide aşçı olarak çalıştığını belirtti.

Yunan medyası yaptığı haberlerde iki kişinin de Yunanistan'ın Müslüman azınlığından olduğunu kaydetti.

Reuters, şüphelilerden birinin Ege Denizi'ndeki Yunan silahlı güçlerinin fotoğraflarını çekmekle suçlandığını aktardı.

İki ülke arasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji arama çalışmaları yüzünden uzun zamandır süren bir gerginlik var.

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