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Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'nın Dimitris Kufodinas'a dördüncü kez izin hakkı verilmesini kınadı 

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.08.2018 12:45 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan makamlarının 17 Kasım terör örgütünün mensubu, mahkum Dimitris Kufodinas'a dördüncü kere izin hakkı vermesini bir kez daha şiddetle kınıyoruz.

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan makamlarının 17 Kasım terör örgütünün mensubu, mahkum Dimitris Kufodinas'a dördüncü kere izin hakkı vermesini bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Diplomatlarımızın canına kıymış bir teröriste bu şekilde hoşgörü gösterilmesi, onların anısına ve acılı ailelerine yapılan bir saygısızlıktır. Azılı bir teröristin bu tür düzenlemelerden faydalanması terörle mücadelede büyük zafiyet yaratmaktadır" denildi.

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