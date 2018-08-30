Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'nın Dimitris Kufodinas'a dördüncü kez izin hakkı verilmesini kınadı 

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan makamlarının 17 Kasım terör örgütünün mensubu, mahkum Dimitris Kufodinas'a dördüncü kere izin hakkı vermesini bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Diplomatlarımızın canına kıymış bir teröriste bu şekilde hoşgörü gösterilmesi, onların anısına ve acılı ailelerine yapılan bir saygısızlıktır. Azılı bir teröristin bu tür düzenlemelerden faydalanması terörle mücadelede büyük zafiyet yaratmaktadır" denildi.
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