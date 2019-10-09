Dışişleri Bakanlığında brifing mesaisi

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rusya, İngiltere, Fransa, Amerika, Letonya, Çin ve İran büyükelçilerine Dışişleri Bakanlığı'nda Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin bilgi verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekâtı sonrası, diplomatik alanda harekâtın anlatılmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığında çalışmalar yoğunlaştı. Harekât öncesi ve sonrası, Rusya, İngiltere, Fransa, Amerika, Letonya, Çin ve İran Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı’na çağırılarak bilgilendirildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal bakanlığa gelen büyükelçilere harekata ilişkin brifing verdi.

