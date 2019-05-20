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Dışişleri Bakanlığı’nda FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 09:53 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı’nda FETÖ’nün sınav yolsuzluğuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 249 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Dışişleri Bakanlığı’nda FETÖ’nün sınav yolsuzluğuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 249 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda 78 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; Dışişleri Bakanlığına personel temini amacı ile gerçekleştirilen sınavlarda FETÖ üyelerince, FETÖ üyesi adaylar lehine usulsuzluk yapıldığı isnatlarına ilişkin sınavlar ve komisyon üyeleri için yürütülen 5 farklı soruşturma kapsamında, 2010 - 2011 - 2012 - 2013 yılları Aday Meslek Memurluğu sınavlarına istinaden ataması yapılan 275 şahıs bulunduğu, bu şahıslardan 249’u hakkında yabancı dil sınavlarına ilişkin olarak düzenlenen bilirkişi raporları,ankesörlü telefonlar ile örgüt üyeleri ile iletişimlerine ilişkin bilirkişi raporları, örgüt tepe yönetimi ile irtibatları, bylock kullanıcısı olmaları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS KPDS gibi sınavlara ilişkin olarak düzenlenen olağan dışılık raporlarında isimlerinin bulunması gibi delillere istinaden terör örgütü üyeliği nitelikli dolandırıcılık ve terör amaçlı sahtecilik suçlarının işlendiğine ilişkin yeterli şüphe yoğunluğu oluştuğu tespit edilerek, 20/05/2019 tarihinde Ankara ve diğer 42 ilde şüphelilerin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına yönelik operasyon başlatılmış olup 78 şüpheli yakalanmış diğer şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğünce çalışmalar devam etmektedir."

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