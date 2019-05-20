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Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu: 249 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 09:54 | Son Güncelleme

ANKARA'da, Dışişleri Bakanlığına personel temini amacı ile 2010-2013 yılları arasında yapılan sınavlarda FETÖ terör örgütü üyesi adaylar lehine usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle düzenlenen soruşturma kapsamında 249 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, Dışişleri Bakanlığına personel temini amacı ile 2010-2013 yılları arasında yapılan sınavlarda FETÖ terör örgütü üyesi adaylar lehine usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle düzenlenen soruşturma kapsamında 249 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığına personel temini amacı ile gerçekleştirilen sınavlarda FETÖ üyelerince, FETÖ üyesi adaylar lehine usulsüzlük yapıldığı isnatlarına ilişkin sınavlar ve komisyon üyeleri için 5 farklı soruşturma yürütüldüğü bildirildi. 2010 ile 2013 yıllar arasında Aday Meslek Memurluğu sınavlarında 275 kişinin ataması yapıldığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerden 249'u hakkında, yapılan inceleme sonrası 'terör örgütü üyeliği' ve 'nitelikli dolandırıcılık ve terör amaçlı sahtecilik suçlarının' işlendiğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğundan dolayı haklarında gözaltı kararı verildiği belirtildi. 42 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 78'i yakalandı. Diğer şüphelilerin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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