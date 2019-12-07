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Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖ soruşturması: 28 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 12:31 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 5'i aktif görevde 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 5'i aktif görevde 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Dışişleri Bakanlığı'nda 5'i hala aktif görevde olan şüphelilerin, ByLock yöntemini kullanarak, FETÖ/PDY terör örgütünün haberleşme ağında olduğu tespit edildi. Bazıları yurt dışında görev yapan bakanlık mensubu toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 5'i aktif görevde olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Ankara, İstanbul ve Bursa'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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