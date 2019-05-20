Dışişleri Bakanlığı’nda FETÖ’nün sınav yolsuzluğuna yönelik yapılan soruşturma kapsamında 249 şüpheliden 78’i gözaltına alındı.

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019nda FET\u00d6\u2019n\u00fcn s\u0131nav yolsuzlu\u011funa y\u00f6nelik yap\u0131lan soru\u015fturma kapsam\u0131nda 249 \u015f\u00fcpheliden 78\u2019i g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.PARTNERD\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck havuzu burada!\u0130kitelli TEM yan yolda seyir halindeki ambulans aniden alev ald\u0131. Alevler i\u00e7erisinde kalan ambulansa itfaiye ekipleri m\u00fcdahale ederken, b\u00f6lgede trafik yo\u011funlu\u011fu olu\u015ftu.Villa h\u0131rs\u0131zlar\u0131na jandarmadan operasyon
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