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Dışişleri Bakanlığı'nda Gülen operasyonu: 249 gözaltı

20.05.2019 17:27 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı'na personel alımı için düzenlenen sınavlarda Gülen yapılanmasına yakın adaylar lehine usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 249 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Dışişleri Bakanlığı'nda Gülen operasyonu: 249 gözaltı

Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Dışişleri Bakanlığı'na personel alımı amacıyla 2010 ile 2013 yılları arasında düzenlenen sınavlarda yapılanma üyesi adaylar lehine usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 249 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülen yapılanması üyesi olduğu iddia edilen kişilerce, yine Gülen yapılanması üyesi olduğu iddia edilen adaylar lehine usulsüzlük yapıldığı isnatlarına ilişkin sınavlar ve komisyon üyeleri için 5 farklı soruşturma yürütülüyor.

2010 ile 2013 yıllar arasında Aday Meslek Memurluğu sınavlarında 275 kişinin ataması yapıldığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerden 249'u hakkında, yapılan inceleme sonrası "terör örgütü üyeliği" ve "nitelikli dolandırıcılık ve terör amaçlı sahtecilik suçlarının" işlendiğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğundan dolayı haklarında gözaltı kararı verildiği bilgisi verildi.

42 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 105'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Hakkında gözaltı kararı çıkarılanlardan sadece 14'ünün halihazırda bakanlık bünyesinde görevli olduğu, diğerlerinin daha önce görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

DHA,AFP/AÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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