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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD temaslarına ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 11:38 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale'nin Washington'da bir araya geldiğini, görüşmede Suriye, terorizmle mücadele, savunma ile adli ve hukuki hususları içeren ikili işbirliği konularının ele alındığını açıkladı.

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale'nin Washington'da bir araya geldiğini, görüşmede Suriye, terorizmle mücadele, savunma ile adli ve hukuki hususları içeren ikili işbirliği konularının ele alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale'nin ikili ve bölgesel konularda çalışma grupları toplantılarını gerçekleştirmek üzere Washington'da dün bir araya geldikleri hatırlatıldı. Açıklamada, görüşme ile Türkiye- ABD ilişkilerinin stratejik öneminin bir kez daha teyid edildiğine dikkat çekilerek, "İki müttefik olarak ortak kaygıların ele alınmasını taahhüt etmişlerdir. Açılış oturumunun ardından, üst düzey Türk ve ABD’li yetkililer, çalışma grupları formatında toplanarak Suriye, terorizmle mücadele, savunma ile adli ve hukuki hususlarını içeren ikili işbirliği konularını ele almışlardır. Taraflar, tüm bu alanlarda daha fazla ilerleme sağlamak için ortak çalışmalara devam edilmesi yönündeki kararlılıklarını teyit ettiler" denildi.

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