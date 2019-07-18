Dışişleri Bakanlığından ABD’nin F-35 kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığının S-400 hava savunma sisteminin tedarik edilmesinden dolayı Türkiye’nin F-35 programından çıkarılacağı açıklamasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı bugün (17 Temmuz) , S-400 hava savunma sistemini tedariğimizden dolayı ülkemizin F-35 programından çıkarılacağını açıklamıştır. Bu tek taraflı adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı gibi hiçbir meşru gerekçeye de dayanmamaktadır" denildi. Dışişleri Bakanlığı, F-35 programının ana ortaklarından olan Türkiye’nin programın dışında bırakılmasının adil olmadığı gibi, S-400 sisteminin F-35’leri zaafa uğratacağı iddiasının geçersiz olduğunu vurgulayarak, "Bu konuda NATO’nun da katılacağı bir çalışma grubu kurulması teklifimizin karşılıksız bırakılması ABD tarafındaki önyargının ve meseleyi iyi niyetle kendi boyutları içinde çözme iradesinin eksikliğinin en bariz göstergesidir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD’nin Türkiye’nin dostluğuna verdiği önemi sadece söylemle değil, eylemle ve özellikle de terör örgütleri DEAŞ, PKK/PYD/YPG ve FETÖ ile mücadelede göstermesi gerektiği vurgulanarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başkan Trump arasında Osaka’da gerçekleştirilen G-20 Zirvesi sırasında yapılan görüşmede ortaya konan anlayışa her düzeyde sadık kalınması bu bakımdan büyük önem taşımaktadır. ABD’yi stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet diyoruz" mesajı verildi.

