Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Filistin Temsilciliği'ni kapatma kararına tepki

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Washington ofisini kapatma kararına ilişkin, "Kapatılması kararı endişe vericidir ve ABD'nin Orta Doğu barış sürecinde tarafsız konumunu yitirdiğinin bir başka göstergesidir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Washington ofisini kapatma kararına tepki gösterdi. Bu kararın endişe verici olduğunu söyleyen Aksoy, "ABD’nin Orta Doğu barış sürecinde tarafsız konumunu yitirdiğinin bir başka göstergesidir. Bu karar, iki devletli çözüm vizyonunun tahrip edilmesi yönündeki teşebbüsleri cesaretlendirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Türkiye haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaya ve Filistin meselesine adil ve kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki uluslararası çabaları desteklemeye devam edecektir" dedi.
Türkiye'den ABD'ye Filistin tepkisi!
Eve sürekli erkekler girip çıkınca mahalleli polise koştu!
MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti
Adaylık için 4 isimle görüşülüyor! AK Parti İzmir için harekete geçti
ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı
66 yıl sonra ortaya çıkan gerçek doktorları dahi şaşkına çevirdi
Rusya'dan son dakika Türkiye açıklaması
İnsan yüzlü örümcek hayrete düşürdü
İYİ Parti'de bir deprem daha! Hepsi istifa etti
Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum
MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı
Tüm antibiyotiklere dirençli süper bakteri keşfedildi
Kırklareli'nde vahşet! Genç çifte kanlı infaz
Okuyucu Yorumları 0 yorum