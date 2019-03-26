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Dışişleri Bakanlığından ABD’nin Golan Tepeleri hakkındaki kararına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 00:23 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “ABD Yönetimi’nin İsrail tarafından 1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz.” denildi.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “ABD Yönetimi’nin İsrail tarafından 1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz” denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “ABD Yönetimi’nin İsrail tarafından 1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz.” denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “ABD Yönetimi’nin İsrail tarafından 1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz” denildi. Açıklamada, “497 (1981) sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Kararı başta olmak üzere, uluslararası hukukun vahim bir ihlalini teşkil eden bu talihsiz karar, ABD Yönetimi’nin Ortadoğu’da çözümün değil, sorunun parçası olmaya yönelik tutumunu sürdürmekte olduğunu göstermektedir. Söz konusu karar, Suriye’nin ve tüm bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne önem atfeden ülkemiz ve uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleri bakımından tamamen hükümsüzdür.” ifadeleri de yer aldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini beyhude şekilde meşrulaştırmaya çalışarak bölgeyi daha fazla istikrarsızlığa sürüklemek yerine, BM Şartı’nda kayıtlı temel prensiplere ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına riayet etmesinin uluslararası toplumun tüm üyelerinin temel bir sorumluluğu olduğu belirtildi.

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