HABER

Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’nin ‘Golan Tepeleri’ kararına kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 23:51 | Son Güncelleme

 DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını kınadı.

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını kınadı. Bakanlığın açıklamasında, "Söz konusu karar, Suriye’nin ve tüm bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne önem atfeden ülkemiz ve uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleri bakımından tamamen hükümsüzdür” denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD yönetiminin İsrail tarafından 1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararının esefle karşılandığı ve şiddetle kınandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
“497 (1981) sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Kararı başta olmak üzere, uluslararası hukukun vahim bir ihlalini teşkil eden bu talihsiz karar, ABD Yönetimi’nin Ortadoğu’da çözümün değil, sorunun parçası olmaya yönelik tutumunu sürdürmekte olduğunu göstermektedir. Söz konusu karar, Suriye’nin ve tüm bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne önem atfeden ülkemiz ve uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleri bakımından tamamen hükümsüzdür. İsrail’in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini beyhude şekilde meşrulaştırmaya çalışarak bölgeyi daha fazla istikrarsızlığa sürüklemek yerine, BM Şartı’nda kayıtlı temel prensiplere ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına riayet etmek uluslararası toplumun tüm üyelerinin temel bir sorumluluğudur.”

PARTNERBalkonda aşka geldiler! Balkonda aşka geldiler!
CHP'li İnce, Başkan Gençer'e destek istediCHP'li İnce, Başkan Gençer'e destek istedi
Bakan Soylu: “Bir koltuk için PKK’ya yaşam tüneli açmaya çalışıyorlar”Bakan Soylu: “Bir koltuk için PKK’ya yaşam tüneli açmaya çalışıyorlar”

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Diğer Haberler
Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.