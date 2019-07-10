Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 Tepkisi

Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla Amerika'ya S-400 açıklamaları konusunda tepki gösterildi. Açıklamada Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaya atıfta bulunuldu ve bu açıklamanın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump arasında yapılan görüşmenin ruhuyla bağdaşmadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Türkiye’yi S400 tedarik etmeye sevk eden koşullar ortadadır. Başkan Trump da G20 Zirvesi'nde bunu teyit etmiş ve ülkemize adil muamele yapılmadığını açıkça belirtmiştir. Biz sürecin başından beri bu konuyu şeffaf bir şekilde yürüttük. ABD’nin S400 sisteminin F35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini gidermek üzere NATO'nun da dahil edilebileceği teknik bir çalışma grubu kurulmasını önerdik, ancak bu teklifimize halen yanıt alamadık. ABD tarafını diplomasi ve diyaloğu dışlayarak ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus dün basın brifinginde yaptığı açıklamada , Amerikan yönetiminin Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alımı konusundaki duruşunda bir değişiklik olmadığını söylemişti.

Sözcü Ortagus, “Türkiye’nin S-400’leri teslim alıyor olması hakkında hemen her gün haberler görüyoruz. Dışişleri Bakanlığı olarak bu konudaki pozisyonumuzda bir değişiklik yok” ifadelerini kullanmıştı.

