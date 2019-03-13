Dışişleri Bakanlığından ABD'ye tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Balkanlarda Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı önlem alan ülkelerin yaklaşımlarını sürdürmelerini önemsediklerini belirterek, "Diğer ortak ve müttefiklerimizi de FETÖ'ye karşı alınan önlemleri engellemeye çalışmak yerine, aynı basiretli yaklaşımı göstermeye davet ediyoruz." dedi.

Aksoy, ABD'nin Priştine Büyükelçiliği'nin, Kosova'daki FETÖ bağlantılı 6 kişinin Türkiye'ye sınır dışı edilmesine ilişkin yaptığı açıklama hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

FETÖ terör örgütünün yurt dışındaki uzantılarıyla mücadelede, birçok ülkeyle iş birliği içinde somut sonuçlar alındığını belirten Aksoy, "Bu örgütün sadece Türkiye'ye karşı değil, faaliyet gösterdikleri ülkelerin güvenliği bakımından da ciddi risk oluşturduğu gerçeği giderek daha iyi anlaşılmaktadır." ifadesini kullandı.

Aksoy, bu kapsamda İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) yanı sıra son olarak Pakistan'ın da FETÖ'yü terör örgütü ilan ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Dünyanın farklı bölgelerinde 20'nin üzerinde ülkede FETÖ okulları kapatılmış, kontrol altına alınmış veya Türkiye Maarif Vakfına devredilmiştir. Balkanlar bölgesindeki bazı ülkelerin de aralarında bulunduğu çok sayıda devlet, ülkelerindeki FETÖ unsurlarını topraklarından sınır dışı etmiştir. FETÖ unsurlarına karşı yürütülen cezai soruşturmalar da bulunmaktadır."