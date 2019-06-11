Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Tepki

Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayla Amerika Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen “ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi” başlıklı karar eleştirildi.

Temsilciler Meclisi tarafından alınan kararda Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alması halinde Türkiye’ye yönelik yaptırım uygulanması konusuna atıfta bulunuluyor ve Türkiye’nin NATO üyeliği ve yargı süreçleri gibi konulara dikkat çekiliyor.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “10 Haziran tarihinde ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen “ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi” başlıklı karar, evvelce de açıkladığımız üzere, Türkiye ile ABD arasındaki köklü dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Kararda Türkiye'nin dış politikası ve yargı sistemi hakkında yer verilen haksız ve temelsiz iddiaların kabul edilmesi asla mümkün değildir.

Her zaman vurguladığımız gibi, dost ve müttefik ülkeler arasında görüş farklılıklarının giderilmesinin en etkili yolu diyalog ve ülkelerin egemen kararlarına saygı gösterilmesidir. Bunun yerine, hiçbir bağlayıcılığı bulunmayan ve karşılıklı güvenin artırılmasına hizmet etmeyen kararların alınması, tehdit ve yaptırım dilinin gündemde tutulmaya devam edilmesi ve birtakım suni miadlar konulması kabul edilemez.” ifadelerine yer verildi.