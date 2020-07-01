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Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Seyahat Kısıtlaması Listesine Tepki

01.07.2020 11:39 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği’nin seyahat kısıtlaması listesinden Türkiye’yi çıkarmamasına Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Seyahat Kısıtlaması Listesine Tepki

Avrupa Birliği’nin seyahat kısıtlaması listesinden Türkiye’yi çıkarmamasına Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi. Basın brifingi sırasında konuya ilişkin bir soruya yanıt veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’nin alınan karardan dolayı hayal kırıklığı duyduğunu söyledi.

Hami Aksoy “Avrupa Birliği'ne (AB) zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kaldırılmasının tavsiye edildiği üçüncü ülkelere dair kabul edilen listede Türkiye’ye yer verilmemiş olmasından hayal kırıklığı duyuyoruz. Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı önlemler, yaptığı çalışmalar ve başarısı ortadadır. Başta Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası toplum tarafından örnek olarak gösterilen bu başarının dikkate alınması ve kararın objektif kriterler temelinde verilmesi gerekirdi. Türkiye salgın süresince uluslararası toplumla da örnek bir dayanışma sergilemiştir. Salgın çerçevesinde Avrupa kurumlarıyla tam ve şeffaf bilgi paylaşımına ve işbirliğine devam edecektir. Vatandaşlarımıza yönelik seyahat kısıtlaması konusunda yapılan bu yanlışlığın, en kısa sürede düzeltilmesini bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yarın Almanya’ya giderek Türkiye’nin Almanya’nın seyahat kısıtlaması listesinden çıkarılması konusunda görüşmeler yapması bekleniyor.

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