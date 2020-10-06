Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun katılım müzakerelerine ilişkin hazırladığı 2020 yılı İlerleme Raporu ile ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, "2020 yılı Türkiye raporu bu sene de AB’nin önyargılı, yapıcılıktan uzak ve çifte standartlı yaklaşımını yansıtmaktadır" denildi. Bakanlık, Genişleme Strateji Belgesi olarak da adlandırılan raporda, AB'nin yerine getirmediği sorumluluk ve taahhütlerine değinilmediğini ancak "temelsiz argümanlarla" Türkiye'nin eleştirildiğini belirtti.

Açıklamada, "Özellikle yönetim sistemimiz, seçimler, temel haklar, bazı yargı kararları ve idari kararlar ile terörle mücadeleye yönelik olarak alınan meşru önlemlerin yanı sıra dış, güvenlik ve ekonomi politikalarımıza ilişkin önyargılı, haksız ve orantısız eleştirileri raporun objektiflikten ne kadar uzak olduğunu göstermektedir" denildi.

"Müzakere süreci engelleniyor"

Türkiye'nin "müzakere süreci engellenmesine rağmen bu sürece sahip çıkan bir aday ülke" olduğu belirtilen açıklamada, "AB'den uzaklaşmadığı gibi, bazı çevrelerin uzaklaştırma çabalarına rağmen AB üyelik sürecine bağlıdır. Komisyonun Raporda bunu güçlü bir şekilde vurgulaması ve genişleme stratejisinde ve uygulamada aday ülkeler arasında ‚Batı Balkanlar‘ ve Türkiye şeklinde ayrım yapmaması beklenirdi" ifadesine yer verildi.