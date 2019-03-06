HABER

Dışişleri Bakanlığı'ndan Alman basınındaki iddialara yanıt: Maksatlı olduğu açık

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 01:19 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan yazılı açıklama, Almanya'da Türkiye'ye seyahat edecek kişilerin karşılaşabilecekleri muamele ile ilgili bazı basın ve medya organlarında yer alan olumsuz haberlerin, asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

ANKARA ,(DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan yazılı açıklama, Almanya'da Türkiye'ye seyahat edecek kişilerin karşılaşabilecekleri muamele ile ilgili bazı basın ve medya organlarında yer alan olumsuz haberlerin, asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada, İçişleri Bakanlığınca terörle mücadele kapsamında yapılan bilgilendirmenin maksatlı olarak çarptırıldığını vurguladı. Almanya ve diğer tüm ülkelerden gelen turistlerin her zamanki geleneksel Türk misafirperverliğiyle ağırlanacağı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer verildi:
"Bazı Alman medya kuruluşlarında, ülkemize seyahat eden Almanların karşılaşabilecekleri muamele hakkında asılsız haberlere yer verildiği görülmektedir.
Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı izahtan varestedir. Sayın İçişleri Bakanımızın terörle mücadele kapsamında yaptığı beyanların bu bağlamdan koparılarak çarpıtılmasının maksatlı olduğu açıktır.
Türkiye her zaman olduğu üzere Almanya ve diğer tüm ülkelerden gelen turistleri geleneksel Türk misafirperverliği çerçevesinde ağırlamaya devam edecektir."

PARTNER'Sen ne yaşadın da bu hale geldin?''Sen ne yaşadın da bu hale geldin?'
Soylu: CHP, PKK'ya taşıyıcı annelik yaptı (7)Soylu: CHP, PKK'ya taşıyıcı annelik yaptı (7)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sinop'ta (2)- YenidenCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sinop'ta (2)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Bakan Varank: CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

Bakan Varank: CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da bebek bekleyen doktor çift trafik kazasında hayatını kaybetti

Bebek bekleyen çift hayatını kaybetti! Geriye annenin bebeğine yazdığı günlük kaldı

Kazadan dakikalar önce aracının içinde "drift" videosu izlemiş

Feci kazadan önce izlediği video ortaya çıktı! Hız tutkusu sonu oldu

İzmir'de İYİ Parti'den istifalar

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Hulusi Akar-James Jeffrey görüşmesi sonrası açıklama

Hulusi Akar-James Jeffrey görüşmesi sonrası açıklama

Denizli'de eğlence mekanlarında izinsiz çalışan 20 kadına gözaltı

Eğlence mekanlarına baskın! 20 kişiye gözaltı

Bakan Kurum'dan TOKİ'nin 50 bin sosyal konutuyla ilgili açıklama

Bakan Kurum'dan TOKİ'nin 50 bin sosyal konutuyla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.