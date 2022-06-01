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Dışişleri Bakanlığından Almanya'ya sert tepki: Kabul edilemez

01.06.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığından Almanya'ya sert tepki geldi. Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Almanya’nın Yunanistan’ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından Almanya'ya sert tepki: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyeliği tarafından yapılan ülkemiz aleyhindeki mesnetsiz açıklamaları kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz. Almanya'nın Yunanistan'ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez." dedi.

ALMANYA'YA YUNANİSTAN TEPKİSİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyeliği tarafından yapılan açıklama hakkında gelen soruyu cevapladı. Almanya'nın Yunanistan'ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Bilgiç, şunları söyledi:

"Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyeliği tarafından yapılan ülkemiz aleyhindeki mesnetsiz açıklamaları kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz. Almanya'nın Yunanistan'ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez. Yunanistan'ın NATO müttefikliğini hiçe sayarak ülkemizin hava sahasını ihlal etmesine, ülkemiz hava sahası ile uluslararası hava sahasında uçaklarımızı taciz etmesine karşı egemenliğimizi savunmaya devam edeceğiz. Yunanistan, dünyada karasularından daha geniş hava sahası iddiasında bulunan tek ülkedir. Bu hukuk dışı iddiaya dayanarak 6-10 mil içerisindeki uluslararası hava sahasında yapılan uçuşları 'Yunanistan hava sahasının ihlali' olarak nitelendirmek en hafif tabiriyle aymazlıktır. Komşusunun egemenliğini, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden bir aktör varsa o da Yunanistan'dır. Nitekim Yunanistan, 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları hilafına ülkemize yakın adaları silahlandırmaktadır. Ayrıca, Ege'deki karasularını ülkemizin yaşamsal çıkarları ve seyrüsefer serbestisi hilafına tek taraflı olarak 6 deniz milinin ötesine genişletebileceği yönündeki hukuka ve hakkaniyete aykırı tutumunu sürdürmektedir."

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Türkiye'nin kimsenin toprağında gözünün olmadığını vurgulayarak, "Ancak, uluslararası antlaşmaların silahsızlandırılmaya dair son derece açık hükümlerinin Yunanistan tarafından alenen ihlal edilerek halkımızın güvenliğinin tehdit edilmesine göz yummamız da beklenmemelidir. Almanya'dan müttefiklik ruhuna uygun olmayan tarafgir açıklamalar yapmak yerine, Yunanistan'ı uluslararası antlaşmalara uygun davranmaya davet etmesini bekliyoruz." dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Almanya
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