Dışişleri Bakanlığından Almanya’daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Halle kentinde bir sinagog önünde Yahudileri hedef alan silahlı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’da meydana gelen saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Almanya’nın Halle kentindeki bir sinagog önünde meydana gelen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyoruz. Yahudi cemaatini hedef alan bu antisemitik saldırının Yahudiler için yılın en kutsal günü olan Yom Kippur sırasında cereyan etmiş olması ayrıca üzüntü vericidir. Antisemitizm, İslam düşmanlığı, Hristiyan düşmanlığı, yabancı düşmanlığı gibi aşırı akımların hepsine karşıyız. Bunlar tüm insanlığı tehdit etmektedir. Bu aşırı akımlara karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Alman halkı ve Yahudi cemaatine taziye dileklerimizi iletiyor, uluslararası kamuoyunun vicdanında derin yara açan saldırganların biran evvel adalet önüne çıkarılmalarını temenni ediyoruz" denildi.

