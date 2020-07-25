Dışişleri Bakanlığı'ndan Atina'ya Ayasofya tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, eleştirileri İslam ve Türkiye düşmanlığı olarak niteledi.Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasına Yunanistan’da gösterilen tepkilere sert karşılık verdi.

Aksoy, "Yunanistan'ın, tepki gösterme bahanesiyle İslam’a ve Türkiye’ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koyduğu" yorumunu yaptı ve "Yunan hükümetinin ve parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı bayrağımızın Selanik’te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz" dedi. "Ayasofya’da yeniden secdeyi içlerine sindiremeyen Avrupa’nın şımarık çocukları yine hezeyana kapılmıştır" ifadesini kullanan Sözcü Hami Aksoy "Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege’deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir. Yunanistan, 567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından artık uyanmalı ve bunun ezikliğinden kurtulmalıdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ilaveten, milli egemenliğini kullanma konusunda hiçbir ülkenin Türkiye’ye ders veremeyeceğini söyledi ve Türk milletinin iradesi ile ibadete açılan Ayasofya’nın diğer kültür varlıkları gibi Türkiye’ye ait olduğunu ve sonsuza kadar da Türkiye’nin mülkiyetinde olup korunacağını taahhüt etti. Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasının, 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’nin gereklerine ve ruhuna uygun olduğunu da belirterek, bundan sonra da herkese açık olmaya devam edeceğini duyurdu.