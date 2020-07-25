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Dışişleri Bakanlığı'ndan Atina'ya Ayasofya tepkisi

25.07.2020 11:55 | Son Güncelleme

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ve dünkü açılışa Atina'dan gelen eleştirilere Ankara sert tepkiyle karşılık verdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Atina'ya Ayasofya tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, eleştirileri İslam ve Türkiye düşmanlığı olarak niteledi.Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasına Yunanistan’da gösterilen tepkilere sert karşılık verdi.

Aksoy, "Yunanistan'ın, tepki gösterme bahanesiyle İslam’a ve Türkiye’ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koyduğu" yorumunu yaptı ve "Yunan hükümetinin ve parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı bayrağımızın Selanik’te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz" dedi. "Ayasofya’da yeniden secdeyi içlerine sindiremeyen Avrupa’nın şımarık çocukları yine hezeyana kapılmıştır" ifadesini kullanan Sözcü Hami Aksoy "Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege’deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir. Yunanistan, 567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından artık uyanmalı ve bunun ezikliğinden kurtulmalıdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ilaveten, milli egemenliğini kullanma konusunda hiçbir ülkenin Türkiye’ye ders veremeyeceğini söyledi ve Türk milletinin iradesi ile ibadete açılan Ayasofya’nın diğer kültür varlıkları gibi Türkiye’ye ait olduğunu ve sonsuza kadar da Türkiye’nin mülkiyetinde olup korunacağını taahhüt etti. Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasının, 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’nin gereklerine ve ruhuna uygun olduğunu da belirterek, bundan sonra da herkese açık olmaya devam edeceğini duyurdu.

Yunanistan ve Kıbrıs'tan tepkiler

Ayasofya'nın ibadete açılması ve dün üst düzey hükümet üyelerinin katılımıyla ilk Cuma namazının kılınması Yunanistan’da tepi ve üzüntü ile karşılandı. Ülkede Ortodoks din adamlarının çağrısı ile öğle saatlerinde kiliselerde canlar çalındı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis de ERT televizyonuna verdiği demeçte, "Bugün (Ayasofya'da) yaşananlar gücün değil zayıflığın göstergesi" açıklamasında bulundu.

Yunanistan Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Hieronimos da Cuma namazının kılındığı 24 Temmuz Cuma gününü, Hristiyanlık ve Yunanistan adına "yas günü" ilan etti. Kıbrıs Başpiskoposu Krisostomos ise Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin, "kabul edilemez ve canice" olduğunu söyledi.

Selanik'te ise Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılmasını protesto eden aşırı sağcı bir grubun Türkiye bayrakları yaktığı bildirldi.

DW/ETO,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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