Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya Açıklaması

Türk Dışişleri Bakanlığı, İstanbul’un fethinin 567. yılı dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ayasofya’da Fetih Suresi’nin okunacağını açıklamasının ardından Yunan basınında yer alan tepkilere yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan tarafından gösterilen tepkilerle ilgili olarak “Ayasofya’da her Kur’an-ı Kerim okunmasından sonra Yunanistan beyhude ve hiçbir sonucu olmayacak açıklamalar yapmaya devam etmektedir. Avrupa’da minarelerden ezanların yükseldiği ve karşılıklı saygı ilkesinin öneminin anlaşıldığı bir dönemde, başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Yunanistan’ın, Ayasofya’da Kur'an-ı Kerim okunmasından rahatsız olması, bu ülkenin içinde bulunduğu psikolojinin anlaşılması açısından ibretliktir. Kovid-19 salgınını bahane ederek, Batı Trakya’da yüzyıllardır okunan ezanı susturmaya yeltenen çevrelerin çabaları, hala hafızalarda tazedir” dedi.

Sözcü Aksoy, Ayasofya’nın kültürel ve tarihi bir değer olarak korunduğunu ve korunmaya devam edeceğini söyledi. Aksoy “Türkiye, Ayasofya’nın ne dünya çapındaki abidevi niteliğine, ne de 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’ye aykırı hareket etmiştir. Türkiye’nin bir miras unsuru olan İstanbul Tarihi Alanları’na gösterdiği, titizlik ve özen sayesinde bu eserler, bugünün nesillerine ulaşmıştır. Ayasofya, Türkiye’nin ve insanlığın önemli bir değeri olarak kalacak ve korunmaya devam edilecektir. Yunanistan’ı tarihsel komplekslerinden arınmaya davet ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın Ayasofya açıklamasıyla birlikte Diyanet İşleri Ali Erbaş’ın “Camileri yeniden fethedeceğiz” sözleri de Yunanistan’da tepkilerin bir başka nedeni olmuştu. Yunan basını Erdoğan ve Erbaş’ın ifadelerini meydan okuma olarak nitelendirmiş ve haberleştirmişti.

