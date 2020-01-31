Dışişleri Bakanlığından BM Barış Gücü misyonunun süresinin uzatılması kararına tepki:

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) misyonunun görev süresinin uzatılması kararına ilişkin, Ada'daki misyonunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) rızasını almamış olmasının ciddi bir eksiklik olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs'ta 1964'ten bu yana konuşlu BMBG misyonunun görev yönergesinin altı aylık süre için yenilenlemesine ilişkin son BM Güvenlik Konseyi kararının dün kabul edildiğine işaret edildi.

Konuya ilişkin KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaların desteklendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Öncelikle, geçmişte defaatle vurguladığımız üzere, Ada’daki BMBG hakkında BM’nin KKTC makamlarının rızasını bir kez daha almamış olması ciddi bir eksikliktir. Bu durum, BM’nin kendi kural ve ilkelerine aykırıdır.

BMBG, KKTC topraklarında halen yasal bir zemin olmaksızın, KKTC makamlarının yapıcı ve iyi niyetli yaklaşımı kapsamında faaliyet göstermektedir. Hal böyleyken, Konsey'in, BMBG'nin KKTC topraklarındaki hareket serbestisine atıfta bulunması son derece çelişkili bir tutumdur."