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Dışişleri Bakanlığından BM'nin Kaşıkçı raporuna ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 00:08 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "BM Raportörü Agnes Callamard'ın, Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasına ve sorumlularının hesap vermesinin sağlanmasına yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz" -"BM üyesi tüm ülkeleri ve ilgili uluslararası kuruluşları, söz konusu tavsiyelerin hayata geçirilmesi hususunda ısrarcı olmaya davet ediyoruz"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasına ve sorumlularının hesap vermesinin sağlanmasına yönelik tavsiyelerini kuvvetle desteklendiği belirtilerek, "BM üyesi tüm ülkeleri ve ilgili uluslararası kuruluşları söz konusu tavsiyelerin hayata geçirilmesi hususunda ısrarcı olmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Callamard’ın, gazeteci Kaşıkçı cinayeti hakkında yayımladığı raporun, söz konusu cinayetin aydınlatılmasına yönelik, ilgili Türk makamları tarafından titizlikle sürdürülmekte olan soruşturma kapsamında varılan tespitleri teyit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, raporun, bu kapsamda, Kaşıkçı cinayetinin uluslararası insan hakları hukuku, Konsolosluk İlişkilerine Dair Viyana Sözleşmesi ve BM ilkeleri başta olmak üzere, uluslararası hukukun ve uluslararası ilişkilerin temel prensiplerine aykırı şekilde, önceden planlanmak suretiyle gerçekleştirildiğinin gözler önüne serildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"BM Raportörü Agnes Callamard'ın, Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasına ve sorumlularının hesap vermesinin sağlanmasına yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyor, BM üyesi tüm ülkeleri ve ilgili uluslararası kuruluşları söz konusu tavsiyelerin hayata geçirilmesi hususunda ısrarcı olmaya davet ediyoruz."

Callamard, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturma için 28 Ocak-3 Şubat tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret etmişti.

Cinayetten yaklaşık dört ay sonra başlatılan soruşturma kapsamındaki Türkiye ziyaretinde Callamard'a, İskoç avukat Helena Kennedy ve Portekizli adli tıp uzmanı Duarte Nuno Vieira eşlik etmişti.

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açıklama BM Callamard Dışişleri Bakanlığı kaşıkçı rapor

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