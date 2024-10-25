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Dışişleri Bakanlığından 'bölgesel barış' mesajı! "En büyük engel Netanyahu ve savaş kabinesidir"

25.10.2024 01:00
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Dışişleri Bakanlığından sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunuldu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail yönetiminin ülkemizi ve Birleşmiş Milletler’i hedef alması bizim açımızdan bir sürpriz teşkil etmiyor. Bölgesel barışın önündeki en büyük engel Netanyahu ve savaş kabinesidir" denildi.

Dışişleri Bakanlığından 'bölgesel barış' mesajı! "En büyük engel Netanyahu ve savaş kabinesidir"

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Uluslararası hukuku ve normları hiçe sayarak Gazze’de 40 binden fazla sivili, çocuk ve kadın ayrımı yapmaksızın katleden, dünyanın gözü önünde soykırım işleyen, bulunduğu bölgede ve ötesinde işgal, katliam ve devlet teröründen başka bir şey getirmeyen eli kanlı İsrail yönetiminin ülkemizi ve Birleşmiş Milletler’i hedef alması bizim açımızdan bir sürpriz teşkil etmiyor" ifadelerine yer verildi.

"EN BÜYÜK ENGEL NETANYAHU VE SAVAŞ KABİNESİDİR"

Bakanlığın paylaşımında, söylemlerin Filistin, Lübnan ve Suriye’de devlet terörü uygulayan İsrail’in içinde bulunduğu acziyetin ve uluslararası alanda maruz kaldığı izolasyonun dışa yansıması olduğu belirtilerek, "Bölgesel barışın önündeki en büyük engel Netanyahu ve savaş kabinesidir. Savaşı bölgeye yayarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Netanyahu hükümetinin söz konusu üyesinin şahsi çıkarları için seviyesiz ithamlara başvurmuş olmasını, önceden olduğu gibi şimdi de dikkate değer bulmuyoruz" denildi.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Dışişleri Bakanlığı
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