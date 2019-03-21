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Dışişleri Bakanlığı'ndan Çekya Cumhurbaşkanı'na tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2019 13:20 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın, katıldığı bir panelde, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yalan ve iftira dolu açıklamalarda bulunduğunu söyleyerek, "Açıklamaları kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" dedi.

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın, katıldığı bir panelde, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yalan ve iftira dolu açıklamalarda bulunduğunu söyleyerek, "Açıklamaları kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın katıldığı bir panelde, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yalan ve iftira dolu açıklamalarda bulunduğunu söyledi. Bu açıklamayı kabul etmeyip, şiddetle kınadıklarını belirten Aksoy, sorumlu olması beklenen bir devlet başkanının, asılsız olduğunu bile bile bu tür ithamlarda bulunmasının ibret verici olduğunu kaydetti.
Türkiye, farklı terör örgütlerine karşı kararlı mücadelesini sürdürürken, diğer taraftan Avrupa’nın güvenliğine de katkıda bulunduğunu kaydeden Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapmak suretiyle, emsal alınması gereken bir insanlık dersi vermektedir. Ülkemiz, Fırat Kalkanı operasyonu ve öncesinde koalisyonla yaptığı operasyonlarla yaklaşık 4 bin DEAŞ unsurunu etkisiz hale getirmiştir. Böylece terör örgütüne en fazla zayiatı verdiren ülke olmuştur. Özellikle Avrupa'da yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin yükselişte olduğu bir dönemde, ülkelerinin en üst düzey makamlarını işgal edenlere düşen sorumluluk, kamuoyunu mesnetsiz iftira ve ithamlarla yanıltmak yerine objektif bilgi ve gerçekler temelinde yönlendirmektir. Bu iftiraların Çekya ile geleneksel dostluk ve müttefiklik ilişkilerimizle bağdaşmadığı da açıktır."

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