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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Doğu Akdeniz' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.11.2019 20:20 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, AB Dış İlişkiler Konseyi'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören kararına tepki gösterdi.

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, AB Dış İlişkiler Konseyi'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören kararına tepki gösterdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız ile KKTC'nin hak ve çıkarlarını, Avrupa Birliği'nin tüm izan dışı adımlarına rağmen korumaktan vazgeçmeyeceğimiz daha önce de defalarca ve kuvvetle vurgulanmıştır. AB Dış İlişkiler Konseyi'nin, bugün yapılan toplantıda bu konuda aldığı kararlar, 15 Temmuz ve 14 Ekim 2019 tarihlerindeki Dış İlişkiler Konseyi toplantılarının ardından verdiğimiz mesajların hiçbirinin yerine ulaşmadığını göstermektedir" denildi.
'İŞ BİRLİĞİ FIRSATININ REHİN ALINMASI İBRET VERİCİ'
Açıklamada, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki tüm yapıcı ve olumlu girişimleri üstlenen taraf olduğunun altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2004'ten bugüne kadar, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının bir gerginlik değil, istikrar unsuru haline gelebilmesi için iyi niyetli bir biçimde çaba göstermiş, tüm yapıcı ve olumlu girişimleri üstlenen taraf olmuştur. GKRY ve maksimalist pozisyonlarına alet ettiği AB ise, bu süreçte ne gerçekleri görebilmekte, ne de uluslararası hukuka ve hakkaniyete uygun bir karar alabilmektedir. Haklarımızın tek taraflı olarak gasp edilmesine tabiatıyla izin vermeyeceğimiz, 2004'ten bu yana istikrarla dile getirilmiştir. AB tarafından, hükümsüz ve geçersiz bir yönetime uluslararası hukuk hiçe sayılarak verilen karşılıksız ve anlaşılamaz destek ile Doğu Akdeniz’de önemli bir iş birliği fırsatının rehin alınması gerçekten ibret vericidir."
Türkiye'nin bölgedeki iş birliğini teşvik etmeyi sürdüreceği vurgulanan açıklamada, "Ülkemiz kalıcı istikrar ve Doğu Akdeniz bölgesinde yaşayan tüm insanların refahı için, uluslararası hukukun temel ilkelerinin uygulanmasını ve bölgedeki iş birliğini teşvik etmeyi sürdürecektir. Bununla birlikte, daha önceden Kıbrıs sorununun çözülmesine katkıda bulunabilecek tarafsız bir aktör olma vasfını çok uzun süre önce yitiren AB’nin, Doğu Akdeniz'de de yapıcı ve yararlı bir tutum alabilmesinin mümkün olmayacağı görülmektedir. Nitekim, 2004'ten bu yana Türkiye ve KKTC'nin egemenlik ve meşru haklarına saygı gösterilmesi çağrılarımız karşısında pervasız bir tutum benimseyen AB'nin, biz de faaliyete başladıktan sonra iyi komşuluk ilkesine saygı gösterilmesine atıfta bulunması, en hafif tabirle ironiktir" ifadeleri kaydedildi.
'SONDAJ FAALİYETİNE DEVAM EDECEĞİZ'
Türkiye'nin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmasını ummanın beyhude bir beklenti olduğu kaydedilen açıklamada, Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerinin de aynı şekilde sürdürüleceği vurgulandı.

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