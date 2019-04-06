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Dışişleri Bakanlığı’ndan Eritre’ye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 01:28 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye’ye yapılan mesnetsiz atıflar üzüntüyle karşılanmıştır”Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Eritre Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamalarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye’ye yapılan mesnetsiz atıflar üzüntüyle karşılanmıştır”
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Eritre Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamalarına tepki gösterdi. Konu ile ilgili yazılı açıklama yayımlayan Dışişleri Bakanlığı şu ifadeleri kullandı; “Enformasyon Bakanlığı’nın 3 Nisan 2019 tarihli açıklamasında Türkiye’ye yapılan mesnetsiz atıflar üzüntüyle karşılanmıştır. Söz konusu ifadelerin yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığına inanıyoruz”
Açıklamanın devamında Afrika ülkeleri ile olan stratejik ortaklık hakkında şu ifadeler yer aldı;
“Afrika’nın stratejik ortaklarından biri olarak Türkiye, Afrika ülkeleriyle çok boyutlu işbirliğini sürdürmekte ve Kıta’nın güvenliği ve istikrarına büyük önem atfetmektedir. Bu kapsamda, Etiyopya ve Eritre ilişkilerindeki normalleşme sürecinden ve Afrika Boynuzu’nun istikrarı bağlamında meydana gelen gelişmelerden duyulan memnuniyet muhtelif vesilelerle kamuoyuyla paylaşılmıştır”

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