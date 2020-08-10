Dışişleri Bakanlığından Ermenistan makamlarının Sevr açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Sevr Antlaşması'nın 100'üncü yılı bahanesiyle Ermenistan makamlarınca yapılan açıklamalara karşılık bir yazılı açıklama yayımladı.

"BİR İBRET VESİKASIDIR"

Açıklamada, "Birinci Dünya Savaşı sonunda vatanımızı parçalayarak, bağımsızlık ve egemenliğimizi sona erdirmeyi amaçlayan 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Antlaşması, işgal ve imha planlarının hayasızca ortaya konduğu bir ibret vesikasıdır." ifadeleri yer aldı.

"BU BELGEDEN MEDET UMMALARI ŞAŞIRTICI DEĞİLDİR"

Türk milletinin kahramanca yürüttüğü Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 24 Temmuz 1923 tarihinde imzaladığı Lozan Barış Antlaşması ile Sevr'i yırtıp, "tarihin çöplüğüne attığı" kaydedilen açıklamada, "Tarihten ders yerine husumet çıkaranların, aradan geçen bir asıra rağmen, bu belgeden medet ummaları şaşırtıcı değildir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türk milletinin Anadolu'yu işgal etme cüretinde bulunanlara verdiği ders ile emperyalizme vurduğu ağır darbenin, tarih kitaplarında "ders" olarak okutulduğu belirtilirken, bu şanlı mücadelenin diğer mazlum milletlere de örnek olduğu kaydedildi.