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Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa Senatosu'na 'Barış Pınarı' tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2019 16:38 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Fransız Senatosu'nun ve Ulusal Meclisi'nin Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili kabul ettiği kararları şiddetle kınadıklarını ve reddettiklerini açıkladı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Fransız Senatosu'nun ve Ulusal Meclisi'nin Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili kabul ettiği kararları şiddetle kınadıklarını ve reddettiklerini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye topraklarında bir terör devleti kurmaya çalışan Fransa'nın, uğradığı hayal kırıklığı sonucu bu kararı aldığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Fransız Parlamentosu ve bu kararlara destek veren Fransız Hükümeti, attıkları bu adımlarla, AB tarafından da terör örgütü olarak tanımlanan PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile saf tuttuklarını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Teröristlerin Elysee Sarayı'nda en üst düzeyde kabul gördüğü bu ülkenin parlamentosunun tutumu bizim için şaşırtıcı değildir. Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı bir başka terör örgütü olan PYD/YPG ile ortaklık kurulmaması yönünde müttefiklerine yaptığı müteaddit uyarılara karşın Fransa, Türkiye'nin ulusal güvenliğine karşı hayati bir tehdit oluşturan bu terör örgütünü DEAŞ'la mücadele kisvesi altında desteklemiş; PYD/YPG ile Suriyeli Kürtleri bir tutma hatasında ısrar etmiştir. Fransız Parlamentosu ve Hükümeti'nin gerçeklik algısını felç eden sözde 'PYD/YPG romantizmi', Kürtleri temsil ettiği iddiasındaki bu terör örgütünün Suriye'de tahakküm altında tuttuğu bölgelerde, başta Araplar ve Kürtler olmak üzere Türkmen ve Hıristiyanlar dahil tüm topluluklara uyguladığı zulme karşı Fransa'nın gözlerini kör ve kulaklarını sağır etmiştir."
'HAREKATIN MEŞRUİYETİ TESCİL EDİLMİŞTİR'
Barış Pınarı Harekatı'nın uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca yürütüldüğünün ifade edildiği açıklamada şöyle denildi:
"Harekatın meşruiyeti, ABD ve Rusya ile yaptığımız son anlaşmalarla da tescil edilmiştir. Bugüne kadar defaatle uluslararası kamuoyuna ve en üst düzeyde yabancı resmi muhataplarımıza yaptığımız açıklamalarla, Parlamento'daki karar süreçlerinde Parlamento üyeleri ve hükümet yetkilileri tarafından dile getirilen iddiaların tamamı evvelce tarafımızca yalanlanmış veyahut gerekli izahat getirilmiştir. Tarafımızdan yapılan tüm girişim ve açıklamalara rağmen Fransız Parlamentosu'nun gerçeklerle bağdaşmayan kararlar kabul etmesi, ancak Türkiye'ye karşı önyargılı ve sağduyudan yoksun tutumuyla ve Fransa'nın Suriye konusunda içinde bulunduğu çaresizlikle izah edilebilir. Hiçbir ülke DEAŞ ile mücadelede Türkiye'ye ders veremez. Suriye sahasındaki DEAŞ mensubu vatandaşlarının sorumluluğunu almakta dahi ikircikli hareket eden bir devletin, DEAŞ'a karşı sahada göğüs göğüse mücadele etmiş, şehit vermiş ve sürekli operasyon düzenleyen Türkiye'ye ithamda bulunmaya hiçbir hakkı yoktur. Fransız Parlamentosu’nu ve Hükümeti’ni, terörle mücadelede teröristlerin değil, NATO ve Avrupalı Müttefiki Türkiye’nin safını tutmaya ve Türkiye’yle dayanışma göstermeye bir kez daha davet ediyoruz."

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