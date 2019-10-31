Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa Senatosu'na 'Barış Pınarı' tepkisi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Fransız Senatosu'nun ve Ulusal Meclisi'nin Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili kabul ettiği kararları şiddetle kınadıklarını ve reddettiklerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye topraklarında bir terör devleti kurmaya çalışan Fransa'nın, uğradığı hayal kırıklığı sonucu bu kararı aldığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Fransız Parlamentosu ve bu kararlara destek veren Fransız Hükümeti, attıkları bu adımlarla, AB tarafından da terör örgütü olarak tanımlanan PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile saf tuttuklarını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Teröristlerin Elysee Sarayı'nda en üst düzeyde kabul gördüğü bu ülkenin parlamentosunun tutumu bizim için şaşırtıcı değildir. Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı bir başka terör örgütü olan PYD/YPG ile ortaklık kurulmaması yönünde müttefiklerine yaptığı müteaddit uyarılara karşın Fransa, Türkiye'nin ulusal güvenliğine karşı hayati bir tehdit oluşturan bu terör örgütünü DEAŞ'la mücadele kisvesi altında desteklemiş; PYD/YPG ile Suriyeli Kürtleri bir tutma hatasında ısrar etmiştir. Fransız Parlamentosu ve Hükümeti'nin gerçeklik algısını felç eden sözde 'PYD/YPG romantizmi', Kürtleri temsil ettiği iddiasındaki bu terör örgütünün Suriye'de tahakküm altında tuttuğu bölgelerde, başta Araplar ve Kürtler olmak üzere Türkmen ve Hıristiyanlar dahil tüm topluluklara uyguladığı zulme karşı Fransa'nın gözlerini kör ve kulaklarını sağır etmiştir."