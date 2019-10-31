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Dışişleri Bakanlığı’ndan Fransa’da kabul edilen başörtüsü yasağına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 00:57 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, “Fransa Senatosu’nda kabul edilen ve başörtüsü takan annelerin okul gezilerine eşlik etmelerinin engellenmesini amaçlayan kanun tasarısını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Fransa’da kabul edilen başörtüsü yasağına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Senatosu’nda kabul edilen başörtüsü yasağına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fransa Senatosu’nda kabul edilen ve başörtüsü takan annelerin okul gezilerine eşlik etmelerinin engellenmesini amaçlayan kanun tasarısını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Başörtüsü yasağını 'Hizmete Yardımcı Olan Kişiler' şeklinde yorumlayarak gerekçelendirmek, kamu hizmeti verenleri değil, doğrudan çocuklarına eşlik eden anneleri hedef almaktadır. Bu, Fransa’nın Müslümanları farklı muameleye tabi tutan ayrımcı ve ötekileştirici yaklaşımının yeni bir örneğidir. Bunun gerek Fransa’da yaşayan Türk ve Müslüman toplumu, gerek ülkemiz ve diğer evrensel değerlere inanan ülkeler tarafından kabul edilmesi mümkün değildir." denildi.

Bakanlık, Fransa makamlarının ülkelerinde İslam ve yabancı düşmanlığını körükleyen ve dini özgürlükleri sınırlayan bu tür ayrımcı müdahaleler yerine, İslam karşıtlığıyla mücadeleye yönelik yasal tedbirler almalarının faydalı olacağını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Her fırsatta özgürlüklerden bahseden ülkelerin bugün en temel insan hak ve özgürlüklerini çiğnemeleri bahse konu ülkelerin ikiyüzlülüğünün ve çifte standartlı yaklaşımlarının başka bir örneğidir. Senato’daki tartışmalarda aklı selim sahibi bazı Hükümet Üyeleri ve Milletvekillerinin bu kanun teklifinin yanlışlığına ilişkin uyarıları memnuniyetle karşılanmıştır. Fransa’nın bu uyarılara kulak vererek bu hatadan döneceğini ve yasa taslağının Ulusal Meclis’te reddedileceğini umut ediyoruz.” (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa başörtü yasağı

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