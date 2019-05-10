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Dışişleri Bakanlığından Fransa'daki "Türk okulu" iddialarına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 21:53 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: - "Fransız basınında Fransa'da Büyükelçilik destekli Türk okulu açılması konusunda son günlerde çıkan bazı haber ve açıklamalar ile yaşanan tartışmalar gerçekleri yansıtmamakta, manipülatif unsurlar içermektedir" - "Fransa Milli Eğitim Bakanının bu konuda sarf ettiği ifadeleri hayret ve üzüntüyle karşıladık. Eğitim Bakanının bu süreçle ilgili doğru şekilde bilgilendirilmediği anlaşılıyor"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransız basınında Fransa'da büyükelçilik destekli Türk okulu açılmasına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve manipülatif unsurlar içerdiğini söyledi.

Sözcü Aksoy, Fransa'da büyükelçilik destekli Türk okulu açılması konusunda Fransız Basınında yer alan açıklamalar ve Fransa Milli Eğitim Bakanının ifadeleri hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Fransız basınında Fransa'da Büyükelçilik destekli Türk okulu açılması konusunda son günlerde çıkan bazı haber ve açıklamalar ile yaşanan tartışmalar gerçekleri yansıtmamakta, manipülatif unsurlar içermektedir. Fransa Milli Eğitim Bakanının bu konuda sarf ettiği ifadeleri hayret ve üzüntüyle karşıladık. Eğitim Bakanının bu süreçle ilgili doğru şekilde bilgilendirilmediği anlaşılıyor. Hayal mahsulü ve tamamen mesnetsiz iddialara dayanan söz konusu açıklamaların tarafımızca kabul edilmesi söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

Türkiye'de de büyükelçilik destekli Fransız okulları bulunduğunu hatırlatan Aksoy, "Türkiye'nin, Fransız eğitim sistemiyle uyumlu olarak açmayı öngördüğü okullar için müzakereler esasen Türkiye'deki bu okullarla mütekabiliyet çerçevesinde yürütülmektedir." bilgisini paylaştı.

Aksoy, ayrıca haberlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef alındığını belirterek, "Konuyla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan asılsız ve mesnetsiz haberleri de şiddetle kınıyor ve Fransız basını ile resmi makamlarını bu konuda kamuoyu ile hakkaniyetli ve dürüst bilgi paylaşmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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büyükelçilik destekli Türk okulu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Fransız Basını

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