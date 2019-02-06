Dışişleri Bakanlığından Fransa’ya başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Paris’te meydana gelen yangında hayatını kaybedenler nedeniyle Fransa halkına başsağlığı dilerken, yangında yaralanan Türk öğrencinin de hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, Paris’in 16. bölgesinde 5 Şubat’ta 8 katlı bir binada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin de yaralandığı yangınla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bu acı olay nedeniyle Fransa halkının üzüntüsünü paylaşıyor ve yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Olayda hafif yaralanan bir Türk öğrenci hastaneden taburcu edilmiş olup, Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluğumuzca kendisiyle yakından ilgilenilmiştir" denildi.
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