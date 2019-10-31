HABER

Dışişleri Bakanlığından Fransa’ya kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2019 18:56 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Fransız Senatosu’nun ve Ulusal Meclisi’nin Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin aldığı kararları kınadı.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız Senatosu’nun ve Ulusal Meclisi’nin Barış Pınarı Harekatına ilişkin aldığı kararların şiddetle kınandığı ve reddedildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, Fransız Senatosu’nun ve Ulusal Meclisi’nin Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin aldığı kararları kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız Senatosu’nun ve Ulusal Meclisi’nin Barış Pınarı Harekatına ilişkin aldığı kararların şiddetle kınandığı ve reddedildiği belirtildi. Açıklamada, “Suriye topraklarında bir terör devleti kurmaya çalışan Fransa’nın uğradığı hayal kırıklığı sonucu bu kararı aldığı gayet iyi anlaşılmaktadır. Fransız Parlamentosu ve bu kararlara destek veren Fransız hükümeti, attıkları bu adımlarla AB tarafından da terör örgütü olarak tanımlanan PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile saf tuttuklarını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Teröristlerin Elysee Sarayı’nda en üst düzeyde kabul gördüğü bu ülkenin parlamentosunun tutumu bizim için şaşırtıcı değildir” ifadelerine yer verildi.
“Türkiye’nin terör örgütü DEAŞ’a karşı bir başka terör örgütü olan PYD/YPG’yle ortaklık kurulmaması yönünde müttefiklerine yaptığı müteaddit uyarılara karşın Fransa, Türkiye’nin ulusal güvenliğine karşı hayati bir tehdit oluşturan bu terör örgütünü DEAŞ’la mücadele kisvesi altında desteklemiş, PYD/YPG ile Suriyeli Kürtleri bir tutma hatasında ısrar etmiştir" denilen açıklama şöyle devam etti:
"Fransız Parlamentosu ve hükümetinin gerçeklik algısını felç eden sözde ’PYD/YPG romantizmi’, Kürtleri temsil ettiği iddiasındaki bu terör örgütünün Suriye’de tahakküm altında tuttuğu bölgelerde başta Araplar ve Kürtler olmak üzere Türkmen ve Hristiyanlar dahil tüm topluluklara uyguladığı zulme karşı Fransa’nın gözlerini kör ve kulaklarını sağır etmiştir.”

"Gerçeklerle bağdaşmayan kararları kabul etmesi Fransa’nın Suriye konusunda içinde bulunduğu çaresizlikle izah edilebilir"
Barış Pınarı Harekatı’nın uluslararası hukuk temeline dayandığının hatırlatıldığı açıklamada, “Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız ve BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca yürütülmüştür. Harekatın meşruiyeti, ABD ve Rusya ile yaptığımız son anlaşmalarla da tescil edilmiştir. Bugüne kadar defaatle uluslararası kamuoyuna ve en üst düzeyde yabancı resmi muhataplarımıza yaptığımız açıklamalarla parlamentodaki karar süreçlerinde parlamento üyeleri ve hükümet yetkilileri tarafından dile getirilen iddiaların tamamı evvelce tarafımızca yalanlanmış veyahut gerekli izahat getirilmiştir. Tarafımızdan yapılan tüm girişim ve açıklamalara rağmen Fransız Parlamentosu’nun gerçeklerle bağdaşmayan kararlar kabul etmesi, ancak Türkiye’ye karşı önyargılı ve sağduyudan yoksun tutumuyla ve Fransa’nın Suriye konusunda içinde bulunduğu çaresizlikle izah edilebilir. Hiçbir ülke DEAŞ ile mücadelede Türkiye’ye ders veremez. Suriye sahasındaki DEAŞ mensubu vatandaşlarının sorumluluğunu almakta dahi ikircikli hareket eden bir devletin DEAŞ’a karşı sahada göğüs göğüse mücadele etmiş, şehit vermiş ve sürekli operasyon düzenleyen Türkiye’ye ithamda bulunmaya hiçbir hakkı yoktur. Barış Pınarı Harekatı’nın Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulma çabalarını sekteye uğratacağını iddia edenlerin aldığı bu kararların sonuncusunun siyasi sürece yeni bir ivme getiren Anayasa Komitesi’nin ilk toplantısını yaptığı tarihle aynı gün kabul edilmesi ancak tarihi bir ironidir. Fransız Parlamentosu’nu ve hükümetini terörle mücadelede teröristlerin değil, NATO ve Avrupalı müttefiki Türkiye’nin safını tutmaya ve Türkiye’yle dayanışma göstermeye bir kez daha davet ediyoruz” denildi.

PARTNERSosyal medyayı salladı! 'Pardon yanlış fotoğraf paylaştım' Sosyal medyayı salladı! 'Pardon yanlış fotoğraf paylaştım'
Erdoğan: Gürcistan ile işbirliğimizi güçlendireceğiz (2)Erdoğan: Gürcistan ile işbirliğimizi güçlendireceğiz (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı!

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Kredi kartı olanlar dikkat!

Kredi kartı olanlar dikkat!

AYM'den İlker Başbuğ kararı

AYM'den İlker Başbuğ kararı

Bülent Arınç: KHK bir faciadır!

Bülent Arınç: KHK bir faciadır!

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı!

Son dakika: Eski CHP milletvekili Eren Erdem için tahliye kararı!

Eski CHP milletvekili Eren Erdem için tahliye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bülent Arınç'tan KHK açıklaması: Bir faciadır! Onları gördükçe yerin dibine geçiyorum

Bülent Arınç: KHK bir faciadır!

İstanbul Boğazı'nın yetkilerini İBB'den alan kanun teklifi hakkında İmamoğlu'ndan açıklama

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Son dakika: TBMM'den ABD'ye ortak tepki!

TBMM'den ABD'ye ortak tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.