Dışişleri Bakanlığından Fransa’ya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Fransız Senatosu’nun ve Ulusal Meclisi’nin Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin aldığı kararları kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız Senatosu’nun ve Ulusal Meclisi’nin Barış Pınarı Harekatına ilişkin aldığı kararların şiddetle kınandığı ve reddedildiği belirtildi. Açıklamada, “Suriye topraklarında bir terör devleti kurmaya çalışan Fransa’nın uğradığı hayal kırıklığı sonucu bu kararı aldığı gayet iyi anlaşılmaktadır. Fransız Parlamentosu ve bu kararlara destek veren Fransız hükümeti, attıkları bu adımlarla AB tarafından da terör örgütü olarak tanımlanan PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile saf tuttuklarını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Teröristlerin Elysee Sarayı’nda en üst düzeyde kabul gördüğü bu ülkenin parlamentosunun tutumu bizim için şaşırtıcı değildir” ifadelerine yer verildi.

“Türkiye’nin terör örgütü DEAŞ’a karşı bir başka terör örgütü olan PYD/YPG’yle ortaklık kurulmaması yönünde müttefiklerine yaptığı müteaddit uyarılara karşın Fransa, Türkiye’nin ulusal güvenliğine karşı hayati bir tehdit oluşturan bu terör örgütünü DEAŞ’la mücadele kisvesi altında desteklemiş, PYD/YPG ile Suriyeli Kürtleri bir tutma hatasında ısrar etmiştir" denilen açıklama şöyle devam etti:

"Fransız Parlamentosu ve hükümetinin gerçeklik algısını felç eden sözde ’PYD/YPG romantizmi’, Kürtleri temsil ettiği iddiasındaki bu terör örgütünün Suriye’de tahakküm altında tuttuğu bölgelerde başta Araplar ve Kürtler olmak üzere Türkmen ve Hristiyanlar dahil tüm topluluklara uyguladığı zulme karşı Fransa’nın gözlerini kör ve kulaklarını sağır etmiştir.”