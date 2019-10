Dışişleri Bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fırat'ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölge için, "Türkiye, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak, terörün her türlüsüyle mücadele konusunda kararlıdır. Sınırlarımıza mücavir Suriye topraklarında, PYD/YPG/PKK terör örgütünün palazlanmasına ve oldubittiler yaratmasına seyirci kalınamaz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fırat'ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgeye ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Aksoy, açıklamasında, Suriye'den kaynaklanan her türlü terör tehdidine karşı milli güvenliğin gerektirdiği tedbirleri almanın Türkiye'nin uluslararası hukuka dayanan en temel hakkı olduğunu aktardı.

'OLDUBİTTİLERE SEYİRCİ KALINAMAZ'

Türkiye'nin bugüne kadar anılan tedbirleri başta ABD olmak üzere müttefiklerle ortaklaşa hayata geçirmek için azami gayrette bulunduğunu belirten Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin kuzeyinde teşkil edilecek bir güvenli bölge vasıtasıyla meşru güvenlik çıkarlarımızın korunması ve yerinden edilmiş yüzbinlerce Suriyelinin evlerine güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin önünün açılması amacıyla yapıcı ve iyi niyetli çabalar yürüttük. Gelinen aşamada, ABD askeri makamlarının vaatleri yerine getirilmemiştir. Süreç içinde ABD güvenlik bürokrasisi, Fırat'ın doğusunu işgali altında tutan PYD/YPG terör örgütüyle angajmanına son vermek bir yana, bunu artırmış ve ülkemizle mevcut Müttefik ilişkisine aykırı bir yaklaşım sergilemiştir. Türkiye, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak, terörün her türlüsüyle mücadele konusunda kararlıdır. Sınırlarımıza mücavir Suriye topraklarında, DEAŞ'ın ruh ikizi olan ve ülkemiz ve insanlarımızın yanısıra, Suriye halkına yönelik insanlığa karşı suçlarla müsemma PYD/YPG/PKK terör örgütünün palazlanmasına ve oldubittiler yaratmasına seyirci kalınamaz."

'TÜRKİYE, TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜYLE MÜCADELEDE KARARLIDIR'

Hami Aksoy, Türkiye'nin Fırat’ın doğusunu teröristlerden temizleyerek kendi bekasını ve güvenliğini korumak ve Suriye'nin huzur, barış ve istikrarını sağlamak amacıyla güvenli bölgeyi hayata geçirmekteki kararlılığını belirtti. Aksoy, "Bu suretle, bölgede Suriye'nin toprak bütünlüğü ile birliğine dönük ciddi bir tehdit de ortadan kaldırılacak ve gelecekte DEAŞ ve benzeri bir sorunun nüksetmemesi için güçlü bir zemin tesis edilecektir. Tüm bu hususlar, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ABD Başkanı Trump'a 6 Ekim tarihinde yapılan telefon görüşmesinde bir kez daha vurgulanmıştır" açıklamasında bulundu.