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Dışişleri Bakanlığı'ndan İİT Arabuluculuk Dostları Temas Grubu'nun ilk toplantısına ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.09.2018 10:43 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından İİT Arabuluculuk Dostları Temas Grubu'nun ilk toplantısına ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye, anlaşmazlıkların barışçıl yollardan çözümü ve arabuluculuk konularına önem atfetmektedir.

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından İİT Arabuluculuk Dostları Temas Grubu'nun ilk toplantısına ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye, anlaşmazlıkların barışçıl yollardan çözümü ve arabuluculuk konularına önem atfetmektedir. Bu alanda uluslararası ve bölgesel düzeylerde öncü roller üstlenmektedir. Bu kapsamda, Zirve Dönem Başkanlığını ve İcra Komitesi Başkanlığını yürüttüğü İİT'nin arabuluculuk alanındaki kapasite inşa çalışmalarına da katkı sağlamaktadır. BM ve AGİT'ten sonra İİT'de de arabuluculuk alanındaki faaliyetlere önayak olan ülkemiz, İİT'nin bu alandaki kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik güçlü desteğini İİT Sekretaryası ve üye ülkelerle işbirliği içinde sürdürecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arabuluculuk Dostları Temas Grubu'nun ilk toplantısına ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Türkiye’nin öncülüğünde tesis edilen İİT Arabuluculuk Dostları Temas Grubu’nun ilk toplantısı, Bakanımızın katılımıyla 73. BM Genel Kurulu marjında, 24 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu Temas Grubu, ülkemizce sunulan ve Mayıs 2018’de kabul edilen 'İİT’nin Arabuluculuk Alanındaki Kapasitesinin Güçlendirilmesi' başlıklı karar tasarısı çerçevesinde kurulmuştur. Türkiye, anlaşmazlıkların barışçıl yollardan çözümü ve arabuluculuk konularına önem atfetmektedir. Bu alanda uluslararası ve bölgesel düzeylerde öncü roller üstlenmektedir. Bu kapsamda, Zirve Dönem Başkanlığını ve İcra Komitesi Başkanlığını yürüttüğü İİT’nin arabuluculuk alanındaki kapasite inşa çalışmalarına da katkı sağlamaktadır. BM ve AGİT’ten sonra İİT’de de arabuluculuk alanındaki faaliyetlere önayak olan ülkemiz, İİT’nin bu alandaki kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik güçlü desteğini İİT Sekretaryası ve üye ülkelerle işbirliği içinde sürdürecektir."

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